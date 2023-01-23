『hereu へリュー バッグ ショルダーバッグ ポーチ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 09時 52分に出品され03月18日 09時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆お値下げしました



去年購入して3回程使用しました



特に目立ちませんが少し傷、汚れあります(画像14.15)



そのほかは特に気になる箇所はないと思います

画像11の説明お読みください





気になさらない方よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘリュー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ hereu

へリュー バッグ ショルダーバッグ



ポーチ