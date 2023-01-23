『２個まとめ売でお得！ ノートルファボリ ボンヌ リシェ& ミレーヌゴート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 17分に出品され04月14日 10時 17分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 信頼と実績の大人気メーカー！

ノートルファボリの２種類のバッグです。





本革2wayバッグ、ボンヌ リシェは

斜めがけも出来る優秀なバッグ。



新品、持ち手部分未開封、未使用です。



お色は人気のブラック。



ショップ袋とリボンもお付けします。

プレゼントにも是非どうぞ



軽量で水濡れにも強い本革ですので、

お友だちや奥様、彼女さんにも喜ばれること請け合いですよ。

お店に行って選ぶ時間のない忙しいあなた、

サプライズプレゼントにいかがでしょうか？



現行 34,980円

素材...本革



今回はセットで

ミレーヌゴートのスモーキーグレーも出品します。

とても軽く丈夫で気が付くと選んでしまっている、そんな気軽に持てるバッグです。

こちらは数回使用しておりますが

極めて美品です。



お得な２つのセット、牛が革と山羊革の感触を確かめたい方にもいかがでしょうか？





#ノートルファボリ#本革バッグ

#プレゼント#クリスマス

#オシャレ#機能的#軽い 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ノートルファボリ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ２個まとめ売でお得！

ノートルファボリ

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ミレーヌゴート