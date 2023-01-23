『【希少】Cencini センチーニ 羊革 レザーダウン ヴィンテージ L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 53分に出品され04月12日 18時 53分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cencini・センチーニのレザーダウンでございます。



古いものになりますので綺麗な状態で出回るのは

珍しいのではないでしょうか。

サイズはM-L程度です。

※記載がなかった為、実寸測定サイズ。



着丈：約73cm

身幅：約64cm

肩幅：約53cm

袖丈：約61cm



▪️素材：羊革・シープスキン

▪️素材(詰め物)：ダウン100%

▪️カラー：ブラック 黒



とても暖かいので、これからの季節にぴったりです。

この機会に是非どうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】Cencini

センチーニ

羊革

レザーダウン

ヴィンテージ

L