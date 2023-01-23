『1800 テキーラ アネホ 750ml 2本【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 10時 04分に出品され04月07日 10時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

1800は、テキーラの中でも特に評価の高いブランドで、100%アガベを使用した高品質な製品を提供しています。



【アネホの特徴】

アネホは、オーク樽で最低1年以上熟成されたテキーラで、深い風味と香りが特徴です。特に、バニラやキャラメルのような甘いノートが感じられます。



【贈り物に最適】

この美しいガラスボトルは、贈り物や特別な場面にぴったりです。高級感があり、テキーラ愛好者に喜ばれるアイテムです。



- ブランド: 1800

- 種類: テキーラ

- タイプ: アネホ

- 成分: 100%アガベ

- 容量: 750ml

- パッケージ: ガラスボトル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ブランデー 商品の状態: 新品、未使用