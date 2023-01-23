『エブリオ ビデオカメラ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 22時 52分に出品され03月31日 22時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水中で使用可能（バッテリー内蔵）

衝撃に強いので、アウトドアなどで使用するのにおすすめです。



使っていたビデオカメラが壊れたので

こちらを2年前に購入しましたが、

壊れていたビデオカメラが直ったので

こちらは一度試し撮りした程度しか使わずに

箱にしまって保管していました。



説明書、箱、アダプターケーブル付きです。

もちろん、問題なくご使用いただけます。

購入価格は29000円でした。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 未使用に近い