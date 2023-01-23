『Apple AirPods Pro 第二世代【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 27分に出品され03月26日 22時 27分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 製品名: AirPods Pro

カラー: ホワイト

モデル: AirPods Pro 第二世代



充電端子：USB Type-C



購入後15分ほど使用した商品です。

個人的に合わなかったので出品します。

付属品、箱あり



ご質問、値下げ希望、写真の追加などあればコメントください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い