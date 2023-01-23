『BURBERRY◇バーバリー ブラックレーベル ジャケット L コットン 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 11時 31分に出品され04月26日 11時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 裏地にはチェック柄がデザインされたバーバリーのジャケットです。

首元にはフードが収納できるジッパー付き。秋口から春先にオススメのアウターです。



管理番号：060207-37

ブランド名：バーバリーブラックレーベル/BURBERRY BLACK LABEL

商品名：チェック柄 ジャケット

カラー：ブラック

素材：コットン80%×ポリエステル15%

品番：BMP06-306-09 01438-07（三陽商会）

サイズ：表記：L

(約)着丈75cm×身幅51cm×肩幅46cm×袖丈63cm

※平置き・実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。

仕様：外ポケット×5、襟にフード収納

付属品：なし



スレ色褪せの使用感はありますが、目立つキズやシミのない良品です。

ホームクリーニング済みですので、届いたその日からお使いいただけます。

…☆……☆……☆…



◆発送方法◆

・らくらく便orヤマト運輸

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BURBERRY バーバリー ブラックレーベル M65 ジャケット L チェック コットン 黒 フード コート アウター M-65 ミリタリー 服 ■a.k/k.i 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY◇バーバリー

ブラックレーベル

ジャケット

L

コットン

黒