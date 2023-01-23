『登坂広臣着ACNE STUDIOS HOODED SWEATER M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 18時 47分に出品され04月14日 18時 47分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:M(オーバーサイズ)

着丈 57cm

身幅 76cm

肩幅 76cm

袖丈 54cm

裾幅 59cm



2回着用しましたが、

状態はかなりいいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 登坂広臣着ACNE

STUDIOS

HOODED

SWEATER

M