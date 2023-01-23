『【美品】Supreme Shadow Plaid Fleece Shirt L【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 09時 00分に出品され03月31日 09時 00分に終了予定です。即決価格は28,100円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [商品名]

Shadow Plaid Fleece Shirt



[ブランド]

supreme シュプリーム 20aw



[商品説明]

過去にモノカブ(現スニーカーダンク)で購入したものになります。タグをつけたまま数回着用しました。ブラックも持っていてブルーは着る機会があまりないので出品いたします。目立った傷や汚れない美品になります。収納時は乾燥剤と防虫剤と共に保管しておりました。





[付属品]

半タグ、ショッパー



[サイズ]

L

(cm)

着丈・・・75

身幅・・・64

袖丈・・・61

肩幅・・・57





素人寸法の為、多少の誤差はご容赦ください。











※ コメント中や値引き交渉中であっても、購入ボタンを押して購入してくれた方と優先的にお取引いたします。素人のため検品に見落としがある場合がございます。そのことをご理解いただきご購入いただければと思います。



あくまで中古品なので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。



何かあればコメントよろしくお願いします。



カラー···ブルー



柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】Supreme

Shadow

Plaid

Fleece

Shirt

L