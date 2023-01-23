『EENOUR U1000PROゴルフ用距離計 軽量 高精度【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 06時 29分に出品され05月08日 06時 29分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高精度測定】

EENOURのU1000PROレーザー距離計は、ゴルフの距離測定に特化した高精度な測定機能を搭載しています。正確な距離を瞬時に測定でき、プレイの効率を向上させます。



【コンパクトなデザイン】

持ち運びに便利なコンパクトなデザインで、専用ケースも付属しています。ラウンド中の携帯性を重視した設計です。



【簡単操作】

シンプルなボタン操作で、初心者でも簡単に使用できます。説明書も付属しており、すぐに使い始めることができます。



- ブランド: EENOUR

- モデル: U1000PRO

- 付属品: USBケーブル、説明書



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動作確認済です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ラウンド用品・アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし