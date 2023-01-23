『DIOR ディオール オブリーク ジャガード ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 04時 47分に出品され04月02日 04時 47分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして誠にありがとうございます 。



ブランド：Christian Dior



■仕様：

Wファスナー開閉

内側⇒マチ付きポケット×1フラットポケット×大1・小1カード入れ×3

外側⇒ファスナーポケット(マチ有)×1



■サイズ

17 x 12.5 x 5cm

ストラップ高さ：約 34-64cm(取外・調節可)

平置き実寸です。

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦願います。



◾︎付属品

箱、保存袋



23年9月イタリア·フィレンツェの専門店で購入した

目立った傷、汚れ、全くありません。



発送

購入後、迅速に発送いたします。丁寧な梱包を心がけています。☆わからないことがあればご質問ください^ ^



☆コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^

☆購入後できる限り迅速に発送します٩( ᐛ )و 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DIOR

ディオール オブリーク ジャガード ショルダーバッグ