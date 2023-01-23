『黒 ナイロン リュック ポーター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 55分に出品され03月25日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒のナイロン製リュック。前面には便利なジッパーポケットがあり、収納力が高いです。



【内部構造】

オレンジ色の内装が特徴的で、視認性が良く、物の出し入れがスムーズです。内部には追加のポケットもあり、整理整頓がしやすいデザインです。



【サイズ】

日常使いに最適なサイズ感です。通勤や通学、カジュアルな外出にも対応します。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- 内側の色: オレンジ

- ポーター



半年ほど使用しています。

目立った汚れ等は無いように思いますが、多少の使用感はあります。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 黒

ナイロン

リュック ポーター