『90s☆ champion L スウェット FAMOUZ☆ ヴィンテージ 裏原【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 22時 03分に出品され04月10日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ 90s champion リバースウィーブ スウェット FAMOUZ を出品します☆



・フロントにオレンジの配色が効いたギタープリント！バックは同色グレーで「FRAGILE」のレタープリントです。90s championのメキシコ製ボディ。

・ロゴなどは入ってませんがELT出身で現ULTRA HEAVY 神山さんのFAMOUZ グラフィックです（背面左下にピスネーム有り）。古着でもなかなか出てこないグッドプリントかと思いますので、この機会に是非！



【SIZE:L 身幅:約61cm身丈:約68cm】

・購入時に数回着用程度ですが年数経過しております。わずかな経年変化など了承のうえご検討下さい。

・購入後入金処理までスムースに対応して頂ける方のみご検討下さい。

・お手数おかけしますが「コンビニ決済」の方は事前にメッセージをお願いします。



fpar forty percent neighborhood goodenough グッドイナフ electric cottage finesse more about less fragment let it ride nowhere ape 初期 90s weber wtaps famous 裏原 チャンピオン ヴィンテージ USA 単タグ バータグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グッドイナフ

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