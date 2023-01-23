『【Canon】EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 20分に出品され03月28日 13時 20分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 対応はキヤノンEF-Mマウントです。



外観評価：使用に伴うスレ、小傷等あります。

レンズ内の状態評価：光学はチリ、カビ等無く、非常に綺麗な状態と見えます。



純正の前後のキャップ、レンズフードはお付けします。



自宅保管だった事をご理解の上購入をお願い致します。



即購入OKです。宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEF-Mマウント ブランド: キヤノン