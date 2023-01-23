『BRIEFING JUMPER M ブリーフィング ジャンパー ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 48分に出品され03月08日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィング ジャンプ ショルダーバッグ

BRIEFING JUMP Mサイズ



小さく折り畳んでの発送となります。



■ 特徴

普段使いやアウトドアなどにぴったりなショルダーバッグ。大きめの開口部を採用し、嵩張る荷物の出し入れもスムーズに。シンプルなデザインは男女問わず普段のコーデに取り入れられるのも魅力的なアイテムです。

背胴側にジップを設けることで、カバンを背負った状態でメイン収納部の荷物をスムーズに出し入れすることが可能。開口部に持ち手を備え、手持ちバッグとしても使用することが可能です。

工場から回収された製造廃棄物を再生したリサイクルナイロンをメインに使用。エネルギー原料の消費を抑え、廃棄物を減らし、焼却時の有害なガスを減少させることで、大気、水等の汚染を抑えた環境に優しい素材です。



■ 素材

420デニール コーデュラエコ



■ サイズ

横幅:48cm × 高さ:45cm × マチ幅:14.5cm



■ 容量

約27.9L



■ 重量

約350g



■ 仕様

内装：ファスナーポケット×1



■ カラー

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BRIEFING

JUMPER

M

ブリーフィング ジャンパー ショルダーバッグ