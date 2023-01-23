『BRIEFING JUMPER M ブリーフィング ジャンパー ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 48分に出品され03月08日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ブリーフィング
カステルバジャック アミン ショルダー ミニボストン 2way モノグラム
¥ 9126
ジルサンダー ショルダーバッグ
¥ 7800
極美品 VUITTONルイヴィトン エピ ポルト ドキュマン ヴォワヤージュ
¥ 22908
［非売品］リーバイス ボストンバッグ
¥ 17500
PORTER タンカー 【極美品】 3way ブリーフケース ビジネスバック
¥ 10240
【美品】COACH ビジネスバッグ A4可能 レザー シボ革 ダークネイビー
¥ 9750
LEON FLAM（レオンフラム） SAC21H Full・Black
¥ 12870
Furbo design フルボ デザイン レザートートバッグ 肩掛け可能
¥ 7800
FUJITAKA レザーショルダーバッグ B5本革 牛革 メンズ 斜め掛け日本製
¥ 12450
ポールスミス ボディバッグ シグネチャー ストライプジップ レザー ブラック
¥ 11400
PS ポールスミス Paul Smith ナイロン バックパック ブラック
¥ 11050
00s NIKE ナイロン バックパック アイボリー ベージュ リュック
¥ 7566
未使用！ブラッドボーンリュック 受注生産
¥ 10270
【美品】COACH コーチ ショルダーバッグ シグネチャー 72220
¥ 7800
【美品】黒 ブリーフィング ビームス+ 別注 3way ビジネスバッグ リュック
¥ 19461
【希少⭐️】PORTER×WTAPS ポーター×ダブルタップス トートバッグ
¥ 8736
aucentic エッセンシャルリュクススーツケース 20inch
¥ 9750
ARC’TERYX Arro20 Bucket Bag
¥ 10132
落札価格7020円
755 入札履歴
終了
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