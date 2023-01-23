『ガラモン DREAM ROCKET ドリームロケット グリーン ソフビ 未開封【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 02分に出品され03月04日 22時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ドリームロケット ガラモン 未開封品

未開封品ですが小さな初期ダメージがある場合があります。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。

購入者様都合による返品はお受け出来ません。よく検討の上購入お願いします。

発送は出品者負担でゆうゆうメルカリ便で行います。



※仕事の移動中（関東1都3県）に発送手続きを行うことがあるので発送地域未定とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用