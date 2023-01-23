『PRADA グレー レザー ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 42分に出品され03月26日 00時 42分に終了予定です。即決価格は32,500円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAは、ラグジュアリーブランドとして知られ、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しています。このハンドバッグは、PRADAの象徴的なスタイルを体現しています。



【デザインと機能性】

グレーのレザー素材は、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いにも特別な場面にも適しています。持ち手はしっかりとした作りで、快適に持ち運ぶことができます。



【付属品】

保存袋が付属しており、バッグを保護するための便利なアイテムです。



2018年購入

3年程使用



1箇所色ハゲがあります。

(6枚目写真載せています。)



- ブランド: PRADA

- 色: グレー

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋



ご覧いただきありがとうございます。



プラダ バッグサイズ···L



プラダ バッグサイズ···ミディアムバッグ



付属品···ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

グレー

レザー

ハンドバッグ