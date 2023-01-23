『新品未使用 Calvin Klein ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 36分に出品され03月09日 13時 36分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Calvin Klein

ダウンジャケット ウエストベルト



カラー ホワイト

サイズ S

新品未使用タグ付き



防寒性あり、とても暖かいです。

ウエストベルト取り外し可能です。



即購入、可能です◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カルバンクライン

カテゴリ ファッション

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Klein

ダウンジャケット