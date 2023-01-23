『値下げ済み◆ルイヴィトン ダミエサレヤ トートバッグ N51186【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 12時 25分に出品され03月30日 12時 25分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長年自宅保管しておりました。



サレヤ トートバッグ N51186



8年前に新宿のブランドオフで購入し

2〜3回のみ使用！



※チャック付近薄いシミあり



どなたかご活用ください方にお譲り致します^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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バッグ タグ 値下げ済み◆ルイヴィトン ダミエサレヤ

トートバッグ

N51186