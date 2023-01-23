『【PRADA】リエディション 2005 クリスタル付きサテンバッグ イエロー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 15時 25分に出品され05月08日 15時 25分に終了予定です。即決価格は199,800円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAのショルダーバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。特にこのモデルは、ストーン装飾が施されており、華やかさを演出します。



【機能性】

小物ポーチが付属しており、必要なアイテムを整理して持ち運ぶことができます。ショルダーストラップは調整可能で、使いやすさも考慮されています。



【状態】

新品・未使用のため、安心してご購入いただけます。保存袋や取扱説明書も付属しており、贈り物にも最適です。



- ブランド: PRADA

- 色: イエロー（パイナップル）

- 素材: ストーン装飾

- 付属品: 小物ポーチ

- 状態: 新品、未使用

- 付属品: 保存袋、箱、取扱説明書



定価539000円







全面に合成クリスタル

取り外し可能なチェーンハンドル

取り外し可能で調節可能な85cmのロゴプリント織りテープショルダーストラップ

取り外し可能なジッパーポーチとリエディションキーチェーン

金属製ハードウェア

前面にエナメル加工の金属三角形のロゴ

ジッパー開閉

サテン裏地

高さ: 18cm

幅: 22cm

長さ: 6cm



材料

ファブリック





ご覧いただきありがとうございます。



カラー···イエロー



プラダ/型名···Re:EDITION



プラダ/柄/種類···クリスタル



プラダ/バッグサイズ···スモールバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【PRADA】リエディション

2005

クリスタル付きサテンバッグ イエロー