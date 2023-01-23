『GUCCI 2700L ゴールド バングル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 03時 16分に出品され04月10日 03時 16分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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────商品説明────

◼️商品

ブランド：『GUCCI』

型番 ：『2700L』

ムーブメント：『クォーツ』



◼️サイズ

ケース：『約19.6mm』

厚さ ：『5.5約mm』

腕回り：『約12〜18cm』



◼️カラー

文字盤：『ブラック』

ケース：『ゴールド』

ベゼル：『ゴールド』

ベルト：『ゴールド』



────お手入れ────

✔️超音波洗浄：OK

✔️磨き作業：OK

✔️アルコール除菌：OK

✔️新品電池交換：OK(2024年/10月)



─────状態─────

◼️外観

本体 ：『目立った傷や汚れなし』

ベルト：『やや傷や汚れあり』

風防 ：『目立った傷や汚れなし』



◼️付属品

なし



◼️備考

・稼働状況：『稼働品』

・購入先：『公安委員会許可証の元 古物市場にて購入』

・保証：『正規品保証』

※過去1度も経験はございませんがコピー品であった場合は返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください



◼️注意事項

・写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

・商品の発送前に清掃や磨き作業を致しますが中古品のため使用感や細かい傷がある事をご了承下さい。



#GUCCI

#レディース時計

#ゴールド



管理番号：241009 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ GUCCI

2700L

ゴールド

バングル