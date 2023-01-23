『TONELLO イタリア製 コーデュロイ テーラードジャケット ホワイト 50【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 37分に出品され04月01日 03時 37分に終了予定です。即決価格は19,504円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TONELLO イタリア製 コーデュロイ テーラードジャケット ホワイト 50



【洗練されたデザイン】

このTONELLOのコーデュロイテーラードジャケットは、シンプルでありながら洗練されたスタイルを提供します。ホワイトの色合いは、どんなシーンにもマッチし、フォーマルからカジュアルまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ジャケットは高品質な素材で作られており、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。ボタンのデザインも特徴的で、細部にまでこだわりが感じられます。



【多用途】

ビジネスシーンや特別なイベントに最適です。このジャケットを着ることで、スタイリッシュで自信に満ちた印象を与えることができます。



素材：100%コットン

サイズ：50

カラー：ホワイト、コメ色

季節感：春, 秋, 冬

原産国： イタリア

スタイル：シングル3ボタン



肩幅：約46cm

着丈：約74cm

身幅：約54cm

袖丈：約68cm

素人採寸です。



状態は写真にてご確認をお願いいたします。



新品未使用品です。自宅保管になりますのでご理解ある方にお譲りしたいです。宜しくお願いいたします。



※申し送り事項※

*少し折り曲げてまたは圧縮して発送することがありますのでご了承下さい。

*ご購入後の返品、交換、返金には対応できませんので、あらかじめご了承願います。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TONELLO

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