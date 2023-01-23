『LUIGI FUSARO ストライプ テーラードジャケット 46【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 08時 39分に出品され05月04日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィレンツェ出張時に気に入り購入しましたが、好みが変わってきたので出品する事にします。着用は数回です（汚れ等、ほぼありません）。

LUIGI FUSAROは、ナポリの伝統的なテーラリング技術を用いた高品質なジャケットを提供しています。細部にわたるこだわりが感じられ、特にストライプデザインは洗練された印象を与えます。



イタリア製で、ナポリの伝統を受け継いだジャケットは、耐久性と快適さを兼ね備えています。高級感のある素材感が、着用者に自信を与える一着です。



- ブランド: LUIGI FUSARO

- 色: ストライプ（青と白）

- 素材: コットン98％ ポリエステル2％

- 製造国: イタリア（ナポリ）

- スタイル: テーラードジャケット

- 裏地: 赤のストライプ

-サイズ（素人採寸です、多少の誤差はご了承ください）

肩幅：41cm

身幅：50cm

着丈：68cm

袖丈：62cm



ご覧いただきありがとうございます。

柄...ストライプ

素材...綿、ナイロン/ポリエステル

季節...春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LUIGI

FUSARO

ストライプ

テーラードジャケット 46