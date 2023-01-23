『aucentic エッセンシャルリュクススーツケース 20inch【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 15時 30分に出品され04月12日 15時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セキュリティ面も考慮したTSAロック。

キャスターには"HINOMOTOサイレントランキャスター"を採用。驚きの静かさとスムーズな操作性と優れた耐久性。

旧モデルと違いフロントフックがついてるため、お土産や手荷物をストレスフリーで持ち歩くことができます。

ハンドルは多段階ハンドルを採用しているため、自分の体に合った高さで持ち歩くことができます。

内側には、ラウンドリーバッグが付いてるため、ご旅行中の洗濯物・汚れ物を分けて収納できます。

車輪のストッパーは、電車の中でも気にせずお使いいただけます。

雨の日でも持ち歩けるようにジッパーには、安心のYKK撥水ジッパーを使用。

ボディには、ドイツ製の航空宇宙グレードのポリカーボネイトを使用し、軽さと高い耐久性を兼ね備えています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ aucentic

エッセンシャルリュクススーツケース

20inch