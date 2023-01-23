『Supreme ミントグリーン ジップアップパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 27分に出品され03月29日 04時 27分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

プロフィールを必ず購読お願いします(^^)

購入前にコメントお願いします！！



◎発送は箱無し発送予定です。

◎簡易包装で発送致します。



⟡.· ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⟡.·



３回ほど着用しましたが、着なくなったので出品します。ミントグリーンで可愛いです♪

中古品をご理解の上ご購入よろしくお願いします！









- ブランド: Supreme

- 色: ミントグリーン

- スタイル: ジップアップパーカー

- 製造国: カナダ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

ミントグリーン

ジップアップパーカー