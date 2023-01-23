『Hennessy X.O コニャック 箱入り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 50分に出品され03月17日 18時 50分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級コニャック】

Hennessy X.Oは、特別な製法で作られた高級コニャックです。豊かな香りと深い味わいが特徴で、特別な場面にぴったりです。



【独特なボトルデザイン】

このコニャックは、独特な形状のボトルに入っており、インテリアとしても映えるデザインです。贈り物にも最適です。



【贈り物に最適】

美しいパッケージに包まれているため、特別な日の贈り物やお祝い事に最適です。



- ブランド: Hennessy

- 商品名: X.O

- 種類: コニャック

- パッケージ: 箱入り

- デザイン: 独特なボトル形状

- ラベル: 金色のロゴ

- 原産国: フランス



ご覧いただきありがとうございます。



貰い物です。自身一人で消化出来ないため出品することに決めました。少々高い商品にはなりますが楽しんでいただける方にお渡しできればと思っています。



産地・銘柄···コニャック



等級···XO 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ブランデー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヘネシー