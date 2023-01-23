『【都市ガス用】乾太くん リンナイ RDT-80 ガス式衣類乾燥機 8kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 12分に出品され03月04日 01時 12分に終了予定です。即決価格は25,194円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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乾燥容量8Kg

RDT-80

希望小売価格(税込)

¥193,490

(税抜¥175,900)



製造は2020年12月製造で購入は2021年3月です。

雨や曇りの日に使用してましたが、新型機種に買い替えた為、出品します。



3年半程度使用した中古品ですので、

ご理解のある方のみお願いします。



衣類乾燥機 RDT-80

かんたくん 乾燥容量8.0kgタイプ。

型式：RDT-80

外形寸法：高さ684mm×幅650mm×奥行641mm



- ブランド: Rinnai

- モデル: RDT-80

- 容量: 8kg

- タイプ: ガス式乾燥機



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし