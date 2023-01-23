『アディダス スタンスミス コラボ ロゴいっぱい ジャージ ブルゾン ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 20時 15分に出品され04月15日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,494円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧下さり、ありがとうございます。

お品物は、2点で500円引き、3点で1000円引きです。

（1200円以上の商品に限ります。）



✴商品説明



・アディダス オリジナルス TTP

ロゴで埋め尽くされていますので、

アディダスを主張します。

ファンにはたまらない一品。



・スタンスミス コラボ デザイン



・廃盤品なのでもう販売されていません。





✴サイズ メンズM

身幅 約50cm、着丈 約64cm





✴状態



・目立つ傷汚れ無く美品です。

古着をご理解頂けます方でお願い致します。



即購入 大歓迎です。





他にもオリジナルス ファーム リタオラ 花柄

芸能人着用モデルなどを出品しています





アディダスオリジナルス トレフォイル ビッグロゴ

ナイキ ノースフェイス チャンピオン グラフィック

ファームカンパニー 希少 ボタニカル コラボ NIKE 孔雀

ペイズリー リタオラ ジャージ ヴィンテージ 天使

スウェット 花柄 ヨガ ヨガウェア ランニング フルーツ

古着 ビンテージ スポーツミックス フラワー 花

k33＊2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス

スタンスミス

コラボ

ロゴいっぱい

ジャージ

ブルゾン

ジャケット