『SONY SRS-NS7 ワイヤレスネックバンドスピーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 37分に出品され03月02日 23時 37分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆SONY SRS-NS7 ワイヤレスネックバンドスピーカー



□数回程使用後、箱に入れたまま保管していた物となります。

□画像の物が全てとなります。



○関連項目

＊BRAVIA

＊ブラビア

＊Xperia

＊プレイステーション

＊HT-AN7 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし