『【美品】HARTMAN ハートマン スモールオーガナイザー レザー ネイビ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 11時 29分に出品され03月28日 11時 29分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド:

HARTMAN ハートマン



●デザイン:

ビジネスバッグ スモールオーガナイザー 2way レザー ネイビー



●サイズ：

縦幅: 23cm

横幅 :30cm

マチ: 8cm

※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください



【商品の状態】

『Aランク』



S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



※あくまで個人的な評価となります。

◆コメント◆



美品になります♪

まだまだお使いいただける商品です！



詳細は写真をご覧ください。

（光の当たり方によって色が違って見えるかもしれないので気になるようなところありましたらお気軽にコメントしてください^ ^）



中古品なのでご理解ある方でお願いいたします



商品に対する質問ありましたら遠慮なくコメントしてください^ ^

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・真贋

万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。



•値下げについて

値下げ交渉は遠慮なくコメントしてください！

最初に希望金額をコメントしてくれるとスムーズな対応ができるかと思います！

⚠︎大幅な値引きに関してはお断りいたしますので

ご了承下さい(◞‸◟)



•梱包、発送方法

梱包、発送方法について、大型(120サイズ〜)のものに関してましてはプチプチ→ラップを巻いてらくらくメルカリにてお送りいたします！

それ以外のものに関しては形、材質によって変わりますのでご理解ください！



※大型の商品に関しても状態や形によって発送方法変わる場合がございます。



※ご希望の梱包、発送方法ありましたらお申し付けください、出来る限り対応したいと思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハートマン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】HARTMAN

ハートマン スモールオーガナイザー レザー ネイビ