『90s✨レザージャケット 羊革 ブルゾン キルティング 菅田将暉 L ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 35分に出品され03月19日 17時 35分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※値下げにつきまして



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※フォロー割

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2000円〜3999円 100円引き

〜6999円 300円引き

〜9999円 500円引き

10000円〜 800円引き





※ブランド



partina







※商品説明



レザージャケット 2way スタジアムジャケット スタジャン ミリタリー フライトジャケット カーコート コーチジャケット カバーオール ライダージャケット キルティング 中綿ジャケット ライナー 革ジャン カバーオール ボンバージャケット ハイネック 2way シングル ドリズラージャケット ジップアップブルゾン 柔らかい 高級感 身幅 大きい ビックシルエット オーバーサイズ ショート丈 短丈 バイク バイカー 古着 常田大希 菅田将暉 木村拓哉 深水 キムタク ラムレザー ラムスキン ヤギ革 オールレザー 皮 高級 スナップ 襟付き A2 A-2 本皮 本革







※状態



目立つ傷や汚れはなくまだまだご愛用いただけると思います。





※サイズ （cm）

Lサイズ



着丈65

肩幅53

身幅65

袖丈61



多少の誤差はご了承ください。



※素材



羊革 ポリエステル



※カラー



ブラック 黒





●ご購入する際は一度プロフィールの方をご覧頂けたらと思います。



※主に、古着の出品になりますので、多少の使用感や汚れなどはご理解いただける方のみのご購入をお願い申し上げます。



※発送の際しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。



※主にメンズブランドを扱っております。

80s、90s、VINTAGE(ビンテージ 、ヴィンテージ) やスポーツ系ファッション、ドメスティック、インポート、ストリートファッション、スケーターファッションの方におすすめのアイテムが多いです。



※即購入可能◎

※送料無料◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s✨レザージャケット 羊革 ブルゾン キルティング 菅田将暉 L

ブラック