『【新品未使用】京都ソワレ トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 21分に出品され03月26日 10時 21分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 京都ソワレ

楽しみにして購入しました。



イメージしていたものよりかわいすぎてもったいなくて使わないと思うのでお譲りします。





よろしくお願いします。



ゆうパケット、らくらくメルカリ便のいずれか折った状態での発送になると思います。

気になる方はお控えください。



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カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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バッグ タグ 【新品未使用】京都ソワレ トートバッグ