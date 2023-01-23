『Russell ラッセル パーカー フーディー 黒 古着 90s【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 09分に出品され03月07日 16時 09分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Russellのパーカーです。

人気の黒！

(写真でネイビーっぽく見えるかもしれませんが、

黒になります。)





宜しければ、ご検討ください。



☆ブランド

Russell Athletic

ラッセルアスレチック



☆カラー

黒 ブラック



☆サイズ(cm)

表記L

着丈66 身幅58 肩幅61 袖丈66

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。



☆生産国

Made in Mexico



☆商品状態

目立つダメージはありません。

※十分に確認はしておりますが、あくまでも古着になります。小さな汚れ、キズなど見落としがある場合あります。その点納得の上ご購入よろしくお願いいたします。



☆重要！

コンパクトにして発送します。



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#ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラッセルアスレティック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Russell

ラッセル

パーカー

フーディー

黒

古着

90s