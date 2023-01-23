『バレンシアガ ジャイアントブリーフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 07時 25分に出品され03月30日 07時 25分に終了予定です。即決価格は65,120円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガ ジャイアントブリーフ

お色はブラックです。

スタッズはゴールド。

バレンシアガのエディターズバッグの中でも希少で入手困難なシリーズのバッグです。

アンティークダメージ加工が施されています。



20回ほど使用し保存袋に入れて自宅保管しておりました。

持ち手にスレあり（写真15〜17枚目）

チャックのホルダーが破れている？ような感じです（写真14枚目）

上記以外は全体的にきれいな状態です。

スタッズには汚れ等はありません。

付属品は写真に写っているもので全てです。

（バッグ、保存袋、ミラー、ブランドタグ）

大きいサイズですので、荷物もたくさん入ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バレンシアガ ジャイアントブリーフ