『THE NORTH FACE デニムジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 12分に出品され03月21日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年ほど前にjournal standardにて購入したものです。



パープルレーベルのサイズは統一みたいですので、サイズ詳細の写真も追加しました。

ご確認宜しくお願いします。



使用頻度は購入後30回ほど着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

デニムジャケット