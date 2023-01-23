『80s ペンドルトン ウール ランチコート リアルファー 木目ボタン ビンテージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 38分に出品され03月05日 18時 38分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s〜90s pendleton ファー コート

当時約2万で購入しました



裏地・襟が贅沢なファー仕様

防寒性・重厚感・上品さ◎

少しゆとりのあるサイズ感でクラッシックに着て頂けるかと



50s 60s 70s 古着 ヴィンテージ ビンテージ ストリート モヘア アメカジ アメリカ製 usa製 レザー ギャングコート チェスターコート グローバーオール タウンクラフト sears ウールリッチなどが好きな方におすすめです。





【採寸】

着丈 約92cm

身幅 約58cm

袖丈 約62cm

肩幅 約46cm



【状態】

古着の使用感

袖ボタンの欠け

その他（画像を参照お願いします）





※プロフィールにお取引やユニフォームに関する事を書いておりますので、そちら参照していただけるとありがたいです。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ペンドルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

ペンドルトン ウール ランチコート リアルファー 木目ボタン ビンテージ