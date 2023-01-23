『新品 Alexander Wang アレキサンダーワン スウェット セットアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 21時 25分に出品され04月18日 21時 25分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品ご覧いただきありがとうございます(^^)



男女兼用ユニセックスの商品！



即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎

専用ページを作ってご購入頂きますと500円割引となりますのでよろしくお願い致します。



S ~ Lは在庫があります！



サイズ：

Sサイズ

上着バスト約111着丈約58肩幅約51袖丈約58

下着ヒップ約103パンツ丈約103ウエスト約66



Mサイズ

上着バスト約115着丈約59肩幅約52.5袖丈約60

下着ヒップ約107パンツ丈約104ウエスト約68



Lサイズ

上着バスト約119着丈約60肩幅約54袖丈約62

下着ヒップ約111パンツ丈約105ウエスト約70



素人寸法はなので若干誤差がございます。神経質な方はご遠慮くださいませ。

全てのサイズに在庫があります



※送料無料の場合は沖縄/離島への発送には別途2000円追加送料が必要です。



発送時には丁寧に梱包されています.ᐟ



※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください⑅◡̈*



不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい(^^)/

ご理解ある方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

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Alexander

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アレキサンダーワン

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