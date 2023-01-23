『お客様の浴衣から作る1点物オーダーシャーリング ワンピ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 04時 59分に出品され03月04日 04時 59分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お客様の浴衣から作る1点物オーダーシャーリング ワンピ



一点物 浴衣 リメイク ワンピース ハンドメイド ロング マキシ シンプル yukata dress

￼



#machiburugallery

ハンドメイドのお洋服はこちらで検索ください



多くのリクエストがありましたので、オーダーで浴衣ワンピースを受ける事にいたしました。

お母様の大切な思い出のあるものや、気に入っているけどなかなか着用しない浴衣をワンピースに変えてみませんか？

絞りの浴衣でも、コーマ浴衣でも浴衣であれば何でも大丈夫です。



個別のページを作りますので、こちらのページを購入なさらずメッセージください。







サンプル平置き採寸

身幅約66-70cm くらい。

浴衣の幅で決まります。変更不可



着丈約 133cm

（希望の長さおっしゃってください）





浴衣を解き洗ってアイロンをかけて送っていただける場合はマイナス1000円させていただきます。

破れなどで補修が必要な場合は1000円程度いただく場合がございます。





★私に送っていただく送料は購入者持ちになります。

★素材の硬さで形がだいぶ変わってしまいますので、作製は浴衣のみ。

★作製したワンピースは、SNSで載せさせていただく場合があります









何度も採寸してこだわって、たっぷりとシャーリングを入れています

リボンで絞るタイプの方が作成は楽なのですが、シャーリングの方がウエストラインがスッキリ痩せて見えます。

ゴムの部分はデリケートな作りなので、脱ぎ着するときは丁寧に行ってください。



足さばきが良いようにスリットを深めに。

秋口に下にスパッツを履いていただいてもかわいいと思います。



身幅が大きめなので、バストが大きめな方やゆったりと着たい方。L、XL、サイズの方もスレンダーに見えるように作りました。





1枚でも一般的なブラがギリギリ見えない位置で計算しています。空き具合が少し気になる方はご自分で少しまつっていただいても良いかと思います



単体であらい、色落ちを確認してください。

ゴムですので乾燥機はかけず手洗いでさっと洗って絞らず畳んで30秒位脱水に。 完全に脱水する前に干していただくと水分の重みでアイロンいらずになります。

解く際に生じた小さな穴がある場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ お客様の浴衣から作る1点物オーダーシャーリング

ワンピ