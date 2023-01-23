『Arc’teryx リュック アロー22【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 12時 12分に出品され04月18日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



ARC’TERYX リュック/--/BLK/11T-00137909



数年前に都内のセレクトショップで購入しました。主に通勤で使用していましたが、現在はより容量のある物を使用しているため、出品します。



経年劣化による多少のほつれや傷はありますが、ジッパーなど使用に問題はありません。



中のタグにほつれがあります。写真をご確認ください。



折らない状態で、120サイズの箱でお送りします。



中古品ということをご理解いただける方よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Arc’teryx

リュック アロー22