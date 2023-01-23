『BABY, THE STARS SHINE BRIGHT うさくみゃ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 22時 27分に出品され04月24日 22時 27分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポシェット ブラウン



新品未使用です。自宅保管のため気になる方はご遠慮くださいませ。





【ユニークなデザイン】

このクマ型ショルダーバッグは、可愛らしいベージュのぬいぐるみ素材で作られており、特に女性に人気があります。



【実用性】

バッグとしても使用できるため、日常使いにも最適です。肩にかけるストラップが付いており、持ち運びも便利です。



【ブランドの信頼性】

BABY, THE STARS SHINE BRIGHTの製品であり、品質とデザインに定評があります。



- 色: ベージュ

- 素材: ぬいぐるみ

- デザイン: クマの形

- 機能: バッグとして使用可能

- 型番: B47UK882

- ブランド名: BABY, THE STARS SHINE BRIGHT



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ベイビーザスターズシャインブライト

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BABY,

THE

STARS

SHINE

BRIGHT

うさくみゃ