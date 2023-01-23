『値下げしました 美品 みなとのてんらんかい いちご泥棒リバティワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 37分に出品され03月02日 23時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 みなとのてんらんかい

ストロベリーシーフ柄のワンピースです。

スカートのラインがとても綺麗です。

使用感少なく美品です。



サイズ2

素材 綿100%



袖丈...七分袖



カラー···ベージュ



着丈106

身幅46



#みなとのてんらんかい

#いちご泥棒

#ウィリアムモリス

#リバティプリント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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