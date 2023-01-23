『ブルガリ ブラック オードトワレ 40ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 56分に出品され03月28日 16時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な香り】

ブルガリのオードトワレは、洗練された香りが特徴で、特に男性に人気があります。日常使いから特別な場面まで幅広く対応します。



【スタイリッシュなデザイン】

この香水のボトルは、シンプルでありながら高級感のあるデザインが魅力です。インテリアとしても映えるアイテムです。



【持ち運びに便利】

コンパクトなサイズ（40ml）で、旅行や外出時にも簡単に持ち運べます。



- ブランド: ブルガリ

- 香水の種類: オードトワレ

- 容量: 40ml

- 製造国: イタリア製



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし