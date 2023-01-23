『LE CREUSET シグネチャーココットロンド24cm ノエルレリーフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 02時 07分に出品され04月09日 02時 07分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

LE CREUSETの鍋は、鋳鉄製で優れた熱伝導性を持ち、均一な加熱を実現します。耐久性が高く、長期間使用可能です。



【美しいデザイン】

花模様が施された美しい緑色のデザインは、キッチンを華やかに演出します。星型の取っ手も特徴的で、使いやすさと美しさを兼ね備えています。



【サイズと用途】

24cmのサイズは、家庭料理に最適で、煮込み料理やスープ、シチューなど多用途に使用できます。



- ブランド: LE CREUSET

- 色: 緑

- サイズ: 24cm

- 素材: 鋳鉄

- デザイン:ノエルレリーフ

- 蓋の取っ手: 星型

- ロゴ: LE CREUSET



使用頻度の低い美品です。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルクルーゼ