『Bang & Olufsen Portal ワイヤレスゲーミングXbox【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 08分に出品され04月06日 11時 08分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の初めにプレゼントでもらって一度も使いませんでした。ヘッドフォンにビニールがそのまま付着しています。



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11月18日以降発送します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用