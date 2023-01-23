『完成品 J35D ドラゲン 「ナチュラル メタル」1/48 ハセガワ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 55分に出品され04月15日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 J35D ドラゲン「ナチュラル メタル」1/48 ハセガワ 完成品です。



全体に0.1mmアルミ板を貼って、ジュラルミンの質感をだしています。



プラモ作りが好きな素人作品ですのでご理解のある方、ご興味のある方ご検討をお願いし致します 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>航空機・ヘリコプター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし