『【CHANEL】美品 ヴィンテージ マトラッセ ココ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 55分に出品され03月30日 16時 55分に終了予定です。即決価格は32,385円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャネルフラップ ショルダーバッグ



アンティークショップで購入しました。



《商品詳細》

横幅:約24cm

縦幅:約15cm

ストラップ長さ:約74cm

付属品:なし

カラー:ブラック



外側は経年による使用感、毛羽立ちや一部ほつれ（写真9枚目、左上）がありますがヴィンテージでは美品だと思います。



角スレなし、ゴールドチェーン金具もピカピカしていて綺麗です。シャネルマークが若干変色しています。



内側は使用による細かい傷、購入時より内ポケットの端が少し切れていますがファスナー、開閉金具スムーズです。

見た目はわかりませんがフラップの中板が割れていますので、持った時に少し内側に寄ります。（写真10枚目）



シリアルシールは元々ついていません。1985年以前の製品にはこのシールは貼られていないようです。



ファスナーのECLAIRの刻印が本物である証拠です。



※eclair社のファスナーは、1980年代前半までCHANELの製品に使われていたので、eclair社製のファスナー＝ヴィンテージシャネルの特徴ということになります。



名古屋市内の大手ブランドショップにて鑑定済みです。

このタイプはフラップが壊れていることが多く、開閉できるのはかなり貴重と言われました。



ヴィンテージにご理解のある方よろしくお願いいたします。





※お手頃の値段設定にしているのはヴィンテージの中古だからです。久々にメルカリを見ましたが、シャネルのバッグがなぜこの値段？！というのが多く困惑しています。

ご質問等ありましたら何なりと。コメントください^_^



#シャネル

#マトラッセ

#ヴィンテージ

#シャネルバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 【CHANEL】美品

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