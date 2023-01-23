『屠*龍さん【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 20時 00分に出品され04月09日 20時 00分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品仕様】

サイズ

チューバ：24X21X12CM

ミディアム：18X13X6CM

(素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください）

付属品：保存袋 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 未使用に近い