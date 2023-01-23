『S 入手困難 新品 anuans スクエアネックバルーンフレアワンピース 白【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 37分に出品され05月01日 07時 37分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用ですが、⚠️タグ類（紙タグ、⚠️布のブランドタグ、⚠️布の洗濯タグと品質表示タグ）は付いておりませんので、ご了承の上ご購入くださいm(__)m



※画像②③枚目は実物の写真になります。



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ブランド： anuans（アニュアンス）

カラー：WHITE

サイズ：S

定価：¥20,900



アイテム説明

ウエスト下から華やかでボリューミーなシルエットが広がる、フィットアンドフレアーのドレスワンピースです。

裾はバルーンのディテールの仕様で、動くとふんわりとしたニュアンスのある揺れ感があり、他にはない特別な印象を与えてくれます。

すっきりとした美しいスクエアネックのデコルテラインも魅力的なポイントです。

生地はストレッチ性があり、着心地なめらかでリラックス感のある軽やかなジャージー素材でお作りしているので、リゾートシーンにもピッタリのアイテムです。



【素材】

表地：ナイロン78% ポリウレタン22%

裏地：ポリエステル100%



洗濯方法：ドライ推奨



注意：お使いのモニターによって、カラーが違って見える場合がございます。

※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ、素材の混率等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。



サイズ バスト 着丈 肩幅 ウエスト

S 84cm 122cm 29.6cm 65cm



商品は自宅での保管となりますので、店頭で買うような完璧なお品ではありません。そのため神経質な方は購入しないようにお願い致します。



コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アニュアンス

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スクエアネックバルーンフレアワンピース

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