『古着 90s ナイキ NIKE ナイロンプルオーバー 刺繍ロゴ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 17時 13分に出品され03月29日 17時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● 実寸(単位:cm) ●





着丈68

身幅66

袖丈80(ラグランのため襟の付け根から)



※多少の誤差はご了承ください

メンズ・レディース問わず着て頂けます





● サイズ表記 ●







M







● 素材 ●







ナイロン







● カラー / 柄 ●







ブラック黒 ホワイト白







● 状態 ●







目立った傷や汚れなし







● その他 ●







中にパーカーを重ねても◎













































● #古着屋372 ●





ナイロンスウェットゲームシャツピステモノトーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

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