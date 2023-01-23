『サンサーフ SUN SURF アロハシャツ 半袖 総柄 XS ハワイアン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 01時 56分に出品され03月25日 01時 56分に終了予定です。即決価格は10,108円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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中古１点物につき早い者勝ち！

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お値引きは基本的に1割ほどになります。大幅な値引きはしていません。

おまとめ購入時はご相談くださいね(^^♪



♣️商品説明♣️

ブランド：サンサーフ SUN SURF



商品名：サンサーフ SUN SURF アロハシャツ 半袖 総柄 XS ハワイアン 東洋エンタープライズ ss33331



カラー：マルチカラー



サイズ：XS

着丈：襟下約58cm

肩幅：約40cm

身幅：約53cm

袖丈：約18cm

※素人寸法となりますのでご理解おねがいします。



素材：レーヨン100％



状態：フロント、首回りが薄汚れています。多少の使用感はありますが、まだまだご使用になれると思います。



サイズ...XS(SS)

カラー...ブルー

素材...レーヨン

柄...その他柄



万が一偽物があった場合は即返金致します。



見落とし等あるかもしれませんので、その点ご了承お願いします(._.)

記載と違っていましたら評価前にご連絡ください。



様々なものを出品しています。たとえば、

ブランド品が多く、レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、ジャケット、スウェットやパーカー、シャツ、デニム、ワーク、カーゴパンツなどのボトムス。シルバーなどのアクセサリーなどです。その他にもいろいろありますのでみてみてくださいね(^^)/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: サンサーフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ サンサーフ

SUN

SURF

アロハシャツ

半袖

総柄

XS

ハワイアン